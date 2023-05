Przeszłość Franciszka. Papież się tłumaczy

- Zaprosiłem go i odprawiliśmy razem mszę. Potem spotkałem go znów jako arcybiskup i już jako papież, przyjechał do Rzymu. Zawsze utrzymywaliśmy relacje. Ale kiedy przyjechał ostatnim razem do mnie do Watykanu, widziałem, że cierpi, bo nie wiedział, jak ze mną rozmawiać. Był dystans. Rany z przeszłości zostały tak we mnie, jak i w nim, bo obaj przeżyliśmy te prześladowania - stwierdził papież.