Przesmyk suwalski jest bezpieczny? "Sytuacja nie jest spokojna"

- Na pewno jest zagrożenie. Uważam, że ludzie mieszkający przy granicy białoruskiej codziennie odczuwają to zagrożenie. Próby nielegalnego przekraczania tam granicy wskazują, że sytuacja nie jest spokojna - ocenił prof. Władimir Ponomariow, rosyjski fizyk i opozycjonista. Czy Rosja może wykorzystać pretekst obwodu królewieckiego i Białorusi, by zająć przesmyk suwalski? Dziennikarz WP Patrycjusz Wyżga rozmawiał w programie "Didaskalia" o ewentualnych zagrożeniach ze strony Rosji na wschodniej granicy Polski. Zdaniem Ponomariowa sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim nie jest spokojna i może mieć szersze konsekwencje dla bezpieczeństwa całego regionu w przyszłości. - Na pewno nie dziś, ale zagrożenie będzie istniało i wszystko będzie zależało, jak będzie stworzony ten nowy świat. Wiemy, że USA dziś już nie są inicjatorami kontynuacji planu Marshalla - stwierdził Rosjanin. Ponomariow nie powiedział wprost o zagrożeniu militarnym, ale jego słowa mogą odnosić się do obaw o ewentualną destabilizację tego newralgicznego obszaru, który łączy Polskę z Litwą, Łotwą i Estonią, a oddziela terytorium Białorusi od rosyjskiego obwodu królewieckiego. Obejrzyj cały odcinek programu "Didaskalia" na YouTube, by dowiedzieć się więcej.