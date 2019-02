Przesłuchanie Birgfellnera. TVP publikuje nieznane nagranie

TVP Info dotarło do nagrań z monitoringu, na których widać jak austriacki biznesmen Gerald Birgfellner opuszcza budynek prokuratury autem w towarzystwie pełnomocników oraz tłumaczki przysięgłej, która uczestniczyła w przesłuchaniu. Zdaniem stacji, to rodzi pytania o jej bezstronność.

- Sytuacja, w której biegły wsiada do jednego samochodu ze stroną postępowania, może budzić wątpliwości. (...) Biegły być trochę jak sąd. To ma być ekspert, który po to jest powoływany, by pomóc organowi procesowemu ustalić prawdę materialną, bo organ procesowy nie ma wiedzy fachowej w tym zakresie, biegły ma. Natomiast biegły absolutnie nie może być stronniczy. Nie może być cienia wątpliwości, które osłabiłyby zaufanie do biegłego - ocenił na antenie TVP Info karnista i adwokat Piotr Kruszyński.