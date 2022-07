Przerobili sklepowego drona. Teraz zrzuca na Rosjan granaty M40A1 HEDP

Ukraińcy wykorzystują każdy możliwy sposób, by skutecznie odpierać ataki Rosjan i zadawać potężne ciosy armii wroga. Do sieci trafiło nagranie pokazujące kolejny przykład kreatywności ukraińskich żołnierzy. Jeden z nich zademonstrował zmodyfikowany komercyjny dron DJI Mavic 3. Do zwykłego bezzałogowca zamontowano amerykańskie granaty M430A1 HEDP 40 x 53 mm. W ten sposób z popularnego sklepowego drona stworzono małą superbroń, która jest w stanie niszczyć rosyjski sprzęt. Drony nie tylko pomagają Ukraińcom w precyzyjnych atakach, ale i same zrzucają ładunki. Amerykańska broń wygląda niepozornie, jednak granaty M430A1 HEDP są w stanie zniszczyć wieżę czołgu lub uszkodzić górę transportera opancerzonego. Widać to na nagraniu z momentu zrzucenia podobnej broni na rosyjski czołg. Oczywiście wszystko zależy od kąta zrzutu i miejsca uderzenia. W lipcu do sieci trafiały nagrania z wykorzystania DJI Matrice 300 RTK - komercyjnego drona klasy profesjonalnej. Ten bezzałogowiec przenosił pocisk moździerzowy kal. 82 mm o wielokrotnie większej sile rażenia od granatu.