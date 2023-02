Przerażające wieści z Antarktydy. Tak źle nie było jeszcze nigdy

Silne zachodnie wiatry

Jedną z głównych przyczyn tak gwałtownego topnienia lodów morskich jest pas silnych zachodnich wiatrów, które okrążają kontynent. Mogą one zarówno ochładzać lód, jak i doprowadzać do szybszego topnienia. Pierwsza sytuacja ma miejsce, gdy te wiatry są chłodne. Jednak od dłuższego czasu dominują cieplejsze wiatry, które prawdopodobnie są skutkiem zmian klimatycznych. Ponadto silne wiatry mogą rozbijać słabszy lód lub spychać go dalej w morze, narażając na cieplejsze temperatury. Naukowcy alarmują, że w wyniku gwałtownego topnienia lód morski znajdujący się na dużym obszarze Antarktydy jest obecnie "fragmentaryczny i prawie nieobecny".