Makabryczne odkrycie. Robotnik trafił na szczątki

Szczątki w studzience. Szokujące odkrycie w Charsznicy

Niedawno do równie makabrycznego odkrycia doszło w Charsznicy (woj. małopolskie), gdzie znaleziono ludzkie szczątki na terenie należącym do domu opieki. Trafił na nie pracownik udrażniający przepływ w studzience kanalizacyjnej. To właśnie tam znajdowały się zwłoki. Ofiarą była prawdopodobnie osoba bezdomna, która pomieszkiwała w pobliskim pustostanie.