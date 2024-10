Szokujący komentarz rosyjskiego MSZ o żołnierzach Kima. "Przerażające?"

Rosyjskie MSZ we Władywostoku "zareagowało" na doniesienia opublikowane przez agencję Yonhap, która - powołując się na południowokoreański wywiad - przekazała, że ok. 12 tys. żołnierzy Północy ma trafić do Rosji, a następnie na ukraiński front. "Przerażające?" - brzmiał komentarz placówki MSZ. Wpis został już usunięty.