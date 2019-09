Przepychanka słowna na antenie. Michał Dworczyk: "Jak zamierza pani oczerniać premiera, to wychodzę"

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był gościem porannej audycji radiowej. Dziennikarka Dominika Wielowieyska nie była usatysfakcjonowana jego odpowiedziami. Polityk z kolei ją pouczał i zagroził, że przerwie rozmowę.

- To nie PiS, a Sejm powołuje urzędników - podkreślił Dworczyk odnosząc się do zamieszania wokół szefa NIK Mariana Banasia. Przyznał jednak rację dziennikarce, to PiS ma większość parlamentarną. Mimo to zaznaczył, że chciałby w rozmowie "zachować standardy".