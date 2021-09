Przemysław Czarnek znów szokuje. Reakcja europosłanki PiS

- Rodzic to ten, co zradza potomstwo. Zrodzić potomstwo może tylko kobieta z mężczyzną. To są oczywiste sprawy, znane ludziom od miliardów lat - powiedział na antenie TVP Info minister edukacji Przemysław Czarnek. Jego słowa komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europosłanka PiS, była szefowa tego resortu, Anna Zalewska. - Ja tę wypowiedź traktuję jako pewną hiperbolizację, w której łatwo popełnia się błędy - stwierdziła. - Myślę, że pan minister zdaje sobie sprawę, jak wielką wartością jest rodzic, który wychowuje dziecko. Czasami ten, który wychowuje, jest najbardziej kochany, daje najwięcej miłości - podkreśliła. W ocenie Zalewskiej, minister Czarnek powinien "doprecyzować" swoją wypowiedź. - Wiele dzieci czeka na adopcję. Powinniśmy promować pieczę zastępczą, chęć wychowywania wszystkich, którzy rodziców nie mają - wskazała. Czy minister Czarnek powinien przeprosić? - To decyzja pana ministra. Myślę, że pan minister nie chciał nikogo dotknąć. Powinien doprecyzować - oznajmiła Zalewska.