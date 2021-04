Przemysław Czarnek złożył obietnicę. Dyrektorka szkoły w Warszawie skomentowała

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że jego resort rozpocznie prace nad uproszczeniem pracy nauczycieli. Ułatwieniu ma ulec ma m.in. proces awansowania zawodowego. Czarnek chce również ograniczyć zbędną biurokrację, którą muszą zajmować się nauczyciele w codziennej pracy. - Bardzo bym się cieszyła, gdyby tak się stało, ponieważ my przede wszystkim musimy pracować z dzieckiem i dla dziecka, a biurokracja jest czymś, co zabiera nam bardzo dużo czasu - stwierdziła w programie WP "Newsroom" dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie Danuta Kozakiewicz. W jej ocenie nadmiar biurokracji jest wynikiem konieczności tworzenia zbyt szczegółowych planów, które później i tak trudno wprowadzić w życie. - Ograniczmy to co robimy w tej chwili na piśmie, a pozwólmy nauczycielowi zastanowić się nad konkretną pracą z dzieckiem - powiedziała Kozakiewicz.

