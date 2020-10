Przemysław Czarnek z kolejną funkcją. Władysław Kosiniak-Kamysz: nie wróży to lepiej

jak pan oceni informację że Przemysław czarnek nowy minister edukacji i Szkolnictwa ma dołączyć do rady Dialogu Społecznego to będzie dialog na wyższym merytorycznym poziomie czy jest tam minister czarny czy go nie ma jak będzie to To nie wróży lepiej po prostu rada dialogu społecznego jest upokarzana od miesięcy jeżeli ustawy nowe tarcze antykryzysowy najważniejsze umowy nie są wynegocjowane w komisji trójstronnej Czy w dzisiejszej radzie Dialogu Społecznego nie są poparte poparciem wszystkich związków organizacji pracodawców to jest porażka tego rządu że nie potrafi prowadzić Dialogu Społecznego kiedyś nas oskarżano A o to że nie ma konsultacji społecznych nawet Solidarność bo produkowała białą księgę Gdzie jest dzisiaj Biała Księga na konsultacji społecznych ile Ustaw jest przepychanek drogą posadzką bez żadnego trybu Ile jest rad Dialogu Społecznego zakończonych efektywnie jakimś porozumieniem nie ma pan Mister czarnych w radzie Dialogu Społecznego pewnie już nie jest w stanie nawet on pogorszyć tej sytuacji Bo ona jest już jest beznadziejna Ale na pewno jej nie polepszy