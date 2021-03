Przemysław Czarnek usłyszał ripostę. Mocne uderzenie w ministra edukacji

Z okazji Dnia Kobiet 8 marca odbędą się kolejne demonstracje Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Protesty planowane są w wielu polskich miastach. Swoje poparcie dla uczestników wyraziła m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska. - Jestem na większości protestów kobiet, bo one mają ogromne znaczenie, dajemy sobie wsparcie. Na pewno pojawię się i spotkam z kobietami, które będą na strajku w Warszawie, czy w różnych innych miejscach - powiedziała posłanka PO w programie WP "Newsroom". Polityk opozycji zapytano też o słowa ministra edukacji Przemysława Czarnka, który stwierdził, że "Strajk Kobiet to nie jest walka o prawa kobiet, to walka z tradycją, z Kościołem i polskością", nazywając Strajk Kobiet "lewacką organizacją". - Obraża kobiety, które stoją na straży konstytucji. W taki sposób niczego nie zyska, a tym bardziej pokazuje, że nie rozumie problemów, z jakimi codziennie kobiety się borykają (…). Przykro mi, wstyd, że pan minister używa takich słów - podkreśliła Kidawa-Błońska.

