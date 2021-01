Przemysław Czarnek ostro o rektorze WUM. Zdecydowana reakcja Michała Kamińskiego

Minister edukacji Przemysław Czarnek stwierdził, że rektor WUM Zbigniew Gaciong "szczepi ubeków". Co na to wicemarszałek Senatu Michał Kamiński? - Pan minister Czarnek porównał UE, dobrodzieja Polski, Unię, w której koledzy pana Czarnka zbijają kokosy, do Związku Radzieckiego, do zbrodniczej formacji państwowo - politycznej, która mordowała Polaków. Ten człowiek stracił tym samym prawo, by jego słowa traktować poważnie. Jutro pan minister Czarnek może powiedzieć, że ziemia jest płaska - komentował w programie "Tłit". - Ten polityk się skompromitował na samym wstępie swojego urzędowania. Nie widziałem wzmożenia moralnego pana Czarnka ws. pani Emilewicz, ws. maseczek, ws. niewyjaśnionych deali, u których podstaw leżała chciwość ludzi związanych z obecnym rządem, którzy chcieli zarobić na epidemii - dodał Kamiński.

