Przemysław Czarnek obroniony. Marek Suski nie ma wątpliwości: opozycja robi wielkie halo

Sejm nie wyraził zgody na udzielenie wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka wotum nieufności. Czy posłowie PiS złożyli gratulacje szefowi MEiN? - Oczywiście, że tak, ale to nie w kategoriach "udało się", po prostu jest bardzo dobrym ministrem. Była stabilna większość - komentował w programie "Newsroom WP" poseł PiS Marek Suski, przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia. - Jedni nauczyciele są przeciwko niemu, inni nie są przeciwko niemu. Znam i takich, i takich. Odkąd się zajmuję polityką, to nauczyciele zawsze krytykują władzę. Niezależnie, czy to była nasza, czy opozycyjna. Tak już jest - tłumaczył polityk. Prowadzący Sebastian Ogórek zauważył jednak, że w ostatnim czasie kontrola szkół została bardziej scentralizowana. - To jest zwiększenie tylko z trzech do pięciu przedstawicieli kuratorów. W tych radach jest często piętnaście osób. Więc i tak większości nie będą mieli kuratorzy. To jest opowieść opozycji, która robi ze wszystkiego wielkie halo. Umiejętność zrobienia przez nich z igły wideł jest duża. (...) Myślę, że wychowanie w cnocie, w uczciwości jest czymś szlachetnym - ocenił Suski.