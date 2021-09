Przemysław Czarnek o podwyżkach dla nauczycieli. Padły konkrety

Przemysław Czarnek odniósł się do 4. fali zakażenia koronawirusem. Minister szkolnictwa podkreślił, że nie ma zagrożenia przechodzenia na naukę zdalną. Polityk wypowiedział się także w temacie planowanych podwyżek dla nauczycieli. Mają one trafić do pedagogów w przyszłym roku kalendarzowym.