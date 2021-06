Jerzy Owsiak ocenił współpracę WOŚP z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim

Gościem w programie "Newsroom" WP był szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Agnieszka Kopacz pytała go o to jak układa się współpraca WOŚP z Ministerstwem Zdrowia. Wspomniała, że minister Adam Niedzielski wielokrotnie pozytywnie wypowiadał się o działalności fundacji. - Niestety mamy trudny kontakt. Ostatnio wysłaliśmy zapytanie do Ministerstwa Zdrowia czy samo testowanie uczestników Pol'and'Rock Festival może by wystarczyło. Wysłaliśmy je ponad tydzień temu i zapadła głucha cisza - powiedział. Według niego, "serdeczne relacje" z MZ kończą się na etapie "wypowiadania opinii" Niedzielskiego na temat WOŚP. Owsiak mówił też o problemach służby zdrowia. Wspomniał, że obecnie zamyka się wiele oddziałów położniczych czy neonatologicznych. - Próbujemy też na ten temat dyskutować, ale to nie jest obiektem zainteresowania ze strony Ministerstwa Zdrowia - ocenił szef WOŚP. Zapewnił jednak, że Orkiestra jest cały czas otwarta na współpracę z resortem Adama Niedzielskiego.