Czarnek ujawnia. Wiadomo, co ze studniówkami i zdalną nauką

- Pamiętajmy, że część Polski wraca [teraz do szkół] tylko na tydzień, bo już od 15 stycznia pięć województw przechodzi na ferie zimowe. Po tygodniu kolejne dwa województwa dołączają, później kolejne aż do końca lutego, więc ruch okołoszkolny będzie ograniczony - można powiedzieć - do około 50 procent. W związku z tym, nie wahamy się podjąć decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej, która jest bardzo potrzebna i dzieciom i rodzicom i młodzieży i nauczycielom - stwierdził.