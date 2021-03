Przemysław Czarnek nie ucieszy się z takiej "cenzurki"

Przemysław Czarnek został srogo "zrecenzowany" przez szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego. W programie "Newsroom" WP zwrócił uwagę na decyzje resortu dotyczącą pomocy pedagogiczno-psychologicznej. - Znalazło się kilkanaście milionów złotych, które miały zostać przekazane szkołom na takie rozbudowane wsparcie. Gdybyśmy to policzyli do poszczególnych oddziałów w kraju, to wychodzą setki złotych. Dziś potrzebny jest psycholog, pedagog, terapeuta. A nie zajęcia dodatkowe na które młodzież z reguły nie będzie chodziła, bo właśnie mamy lockdown. Bo dziecko ma czasami 7 godzin lekcji w szkole i ma serdecznie "po kokardkę" pobytu w placówce edukacyjnej - mówił Sławomir Broniarz. Związkowiec dodał, że każdy następny minister edukacji próbuje "odcisnąć na niej swoje piętno", jednak ona "wymaga spokoju i długoterminowego inwestowania".

