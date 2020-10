Przemysław Czarnek ministrem. Mocny komentarz Radosława Sikorskiego

Wczoraj prezydent Duda powołał na stanowisko ministra Przemysława Czarnka. Mam wrażenie, że się nie podoba panu pierwsza jego decyzja, czyli odwołanie Aliny Sarneckiej, odpowiedzialnej między innymi za podstawy programowe i treści zawarte w podręcznikach. No tak, bo ona sugeruje, że pan minister zrobi to, do czego temperament i zacietrzewienie ideologiczne go skłania. To znaczy spróbuje przekształcić polskie szkoły w takie nacjonalistyczno-klerykalne madrasy, które będą kształtowały Polaków na modłę PiS-u, Rydzyka i Ordo Iuris. Myśli pan, że to faktycznie jest taki minister do walki z ideologią? Czy to jest minister do tego, żeby w tej chwili, w trudnym czasie koronawirusowym porządek, żeby szkoła przeszła przez ten czas epidemii bezpiecznie? Proszę zwrócić uwagę, że o tym aspekcie, który zgadzam się, jest bardzo ważny, pan prezydent Duda nie wspomniał ani słowem, powołując pana Czarnka na ministra, czyli nie to będzie jego priorytetem.