Przemysław Czarnek jak Roman Giertych? Dobitne porównanie

Jednym z założeń Polskiego Ładu jest wprowadzenie w szkołach większej liczby godzin historii. O to, czego dokładnie będzie się uczyć młodzież, zapytano szefa MEiN Przemysława Czarnka. Minister wymienił m.in. "ewolucję Unii Europejskiej z tworu praworządnego na twór niepraworządny". Co na to posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk? - Pan minister Czarnek ewidentnie podąża śladami niegdysiejszego ministra edukacji Romana Giertycha. Pan Giertych chciał wychowywać młode pokolenia nacjonalistów, pan Czarnek chciałby wychowywać nowe pokolenie polexitowców. I tak jak nie udało się to panu Giertychowi, tak nie uda się ministrowi Czarnkowi - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Młodzi ludzie widzą, wiedzą i doceniają obecność Polski w UE. Wiedzą jak ogromną jest wartością. Niepotrzebne i haniebne słowa - podsumowała posłanka Lewicy.

