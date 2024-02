Przemówił do Rosjan. Wezwał ich do opuszczenia Krymu

- Istnieją podstawy, by sądzić, że ten rok będzie ostatnim rokiem okupacji - stwierdził przywódca narodu krymskotatarskiego Mustafa Dżemilew, który wezwał mieszkańców Krymu do "trzymania się z daleka od obiektów wojskowych". Zasugerował by rosyjscy cywile "jak najszybciej opuścili półwysep".