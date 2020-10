Przemówienie Kaczyńskiego. Antoni Dudek: "Akcja ratowania kościołów nie wystarczy"

Prof. Antoni Dudek, historyk, autor "Historii politycznej Polski po 1989 roku": Kompletnie nie. To wpisuje się w scenariusz, który rysowałem już wcześniej. Proszę zwrócić uwagę na to, że do tej pory policja zachowywała się dość pasywnie, co oczywiście wynikało z rozkazów. Wkrótce zaczną się pod kościołami bijatyki manifestantów z tworzoną gorączkowo Strażą Narodową i innymi podobnymi grupami. Gdy pojawią się w końcu ofiary, policja wkroczy wreszcie do akcji i aresztuje najbardziej aktywnych uczestników. Później nastąpi, rozpoczęta zresztą już przez media sprzyjające rządowi, próba obciążenia młodych demonstrantów odpowiedzialnością za gwałtowny rozwój pandemii.