Wybór RPO i ustawa o ochronie zwierząt. PiS zmienia plany

Na środowym posiedzeniu Sejmu nie dojdzie do głosowania ws. ustawy o ochronie zwierząt. Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z tych planów - informuje Onet. Tzw. "piątka Kaczyńskiego" obecnie znajduje się w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do jej posiedzenia miało dojść we wtorek, ale zostało odwołane. Wcześniej 36 poprawek do nowelizacji zgłosił Senat.