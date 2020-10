Bartłomiej Wróblewski nowym RPO? PiS znalazł kandydata

Bartłomiej Wróblewski kandydatem PiS na RPO?

Dodatkowo to Wróblewski złożył w 2017 r. wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą części przepisów aborcyjnych. W czwartek TK uznał za niekonstytucyjną aborcję z powodu ciężkiego uszkodzenia lub choroby płodu. Wiadomość o kandydaturze polityka PiS wywołała już pierwsze komentarze na Twitterze. "To już nawet nie jest dolewanie oliwy do ognia" - uważa znana komentatorka polityczna Kataryna. "To jest pójście na zwarcie totalne. Chcecie wojny?" - dodaje rzecznika Lewicy Anna-Maria Żukowska.