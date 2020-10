RPO zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy z czterech "tarcz antykryzysowych"

Rzecznik Praw Obywatelskich wnioskuje do TK o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zmian wprowadzonych do kodeksów ustaw z: 31 marca 2020 r., 16 kwietnia 2020 r., 14 maja 2020 r. i 19 czerwca 2020 r.

Jak wskazuje rzecznik, w tych czterech tarczach wprowadzono zmiany do różnego rodzaju kodeksów. "Doszło do tego bez dochowania wynikających z regulaminu Sejmu szczególnych wymogów prac nad zmianami w kodeksach" - argumentuje.

W normalnym, spełniającym standardy konstytucyjne procesie legislacyjnym, zmiany te musiałyby być podane dogłębnej analizie i refleksji. Najpewniej oznaczałoby to, że albo nie zostałyby one uchwalone, albo też uchwalone nie w przyjętym ostatecznie kształcie – podkreśla Adam Bodnar we wniosku do TK.