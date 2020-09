Adam Bodnar jest zakażony koronawirusem

Zobacz też: Łukasz Szumowski jest zakażony koronawirusem. Wiceminister przekazał informację o przebiegu choroby

Adam Bodnar zakażony. COVID-19 wykryto również u Łukasza Szumowskiego

W ostatnim czasie zakażenie wykryto również m.in. u byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Informację o jego stanie przekazał we wtorek rano były marszałek Senatu - Czuje się świetnie, przechodzi chorobę, jak większość osób, bezobjawowo - powiedział w rozmowie z RMF FM Stanisław Karczewski .

- Gdy zdiagnozujemy sytuację chociażby pana ministra, to pewnie się okaże, że to zwykłe, bieżące sprawy życia codziennego i kontakt międzyludzki doprowadziły do zakażenia - stwierdził w poniedziałek w rozmowie z WP sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda.