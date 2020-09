Łukasz Szumowski jest zakażony koronawirusem. Nowe informacje o stanie zdrowia byłego ministra

- Gdy zdiagnozujemy sytuację chociażby pana ministra, to pewnie się okaże, że to zwykłe, bieżące sprawy życia codziennego i kontakt międzyludzki doprowadziły do zakażenia - stwierdził w poniedziałek w rozmowie z WP sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda.