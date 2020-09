Białoruś. Niemiecki historyk: Solidarność to wzór dla ruchów wolnościowych na Wschodzie

Nikt nie mógł przypuszczać, że to, co wydarzyło się latem i jesienią 40 lat temu w Polsce, okaże się preludium największego od 1945 roku wstrząsu dla relacji między Wschodem a Zachodem: pokojowych rewolucji z 1989 roku w Europie Środkowowschodniej – pisze niemiecki historyk Heinrich August Winkler w eseju pt. "Zaczęło się w Stoczni Lenina", opublikowanym we wtorek w "Sueddeutsche Zeitung".