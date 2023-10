Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS reaguje na wyniki wyborów: Musimy mieć nadzieję

- To jest naprawdę wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. Oczywiście przed nami stoi jeszcze pytanie, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. Tego jeszcze w tej chwili nie wiemy – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując sondażowe wyniki wyborów. - Musimy mieć nadzieję, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować – podkreślił prezes PiS. Jak wynika z pierwszych sondażowych wyników exit poll, wybory parlamentarne 2023 wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, ale to opozycja będzie miała większość w parlamencie. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 36,8 proc. poparcia, Koalicja Obywatelska 31,60 proc., Trzecia Droga 13 proc., Lewica 8,60 proc., Konfederacja 6,20 proc., Bezpartyjni Samorządowcy 2,40 proc.