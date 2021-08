Przełomowy sondaż. Grzegorz Schetyna: to jest początek końca

Koalicja Obywatelska dogoniła Prawo i Sprawiedliwość - wynika z najnowszego sondażu Kantar przeprowadzonego dla Platformy Obywatelskiej, a którego wyniki opublikował Onet. Obydwa ugrupowania mogą liczyć na 26 proc. poparcia. "Rewelacje jednej z firm sondażowych: telefoniczna 'próba' 800 osób. Nie wiemy natomiast, jaki był procent odmów odpowiedzi. Reprezentatywność zerowa. To jest po prostu prymitywna wrzutka marketingowa…" - skomentował badanie wicepremier Piotr Gliński. Co na to Grzegorz Schetyna (PO)? - Walka z badaniami i instytutami badań opinii publicznej to jest początek końca. Jeżeli politycy PiS będą podważać badania, to dobrze wróży dla nas wszystkich. To znaczy, że na pewno przegrają kolejne wybory - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Grzegorz Schetyna.