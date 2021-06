Przełomowe wieści ws. Ramana Pratasiewicza. Jarosław Sellin komentuje

Raman Pratasiewicz i jego partnerka Sofia Sapiega zostali przeniesieni do aresztu domowego w wynajętym mieszkaniu w Mińsku. Sprawę na gorąco komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin (PiS). - Myślę, że to może być efektem decyzji o sankcjach, które UE podjęła w ostatnich dniach. One bardzo silnie uderzają w interesy konkretnych przedstawicieli reżimu, są też groźne dla niektórych sektorów gospodarki Białorusi - podkreślił. - Liderzy państwa Białorusi, zwłaszcza Łukaszenka, muszą się zastanowić, czy im się taka polityka opresji, prześladowania własnego społeczeństwa - tak radykalna, jaką obserwujemy w ostatnim roku - po prostu opłaca. Musimy być konsekwentni, jeśli chodzi o te sankcje, bo to może przynieść efekty - dodał Sellin.