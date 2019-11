Przełomowe odkrycie na Antarktydzie. Zaskakujące wyniki badań lodu sprzed 2 mln lat

Antarktyda. Naukowcom po raz pierwszy udało się wydobyć rdzeń lodowy sprzed dwóch milionów lat. Badania próbek pozwolą znaleźć odpowiedź na temat zmian klimatycznych na naszej planecie.

Główny autor publikacji dr Yuzhen Yan tłumaczy, że możliwość mierzenia składu atmosfery to jedna z największych zalet badania lodowych rdzeni. Obecne odkrycie to ogromny krok w badaniach nad ogólnym modelem zmian klimatu na naszej planecie. Nowo odkryte rdzenie pomogły naukowcom lepiej zrozumieć, w jaki sposób ukształtował się cykl lodowcowy Ziemi.

Dotychczas wiadomo było, że do momentu przypadającego na ok 1,2 mln lat temu epoki lodowcowe polegały na tworzeniu się i cofaniu stosunkowo małych i cienkich lodowców. Następowało to co ok. 40 tys. lat. Później, w czasie przejścia środkowego plejstocenu, wykształcił się obowiązujący do dziś cykl dłuższych (trwających 100 tys. lat) i zimniejszych zlodowaceń.