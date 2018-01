Przełomowe odkrycie archeologów. Człowiek wyszedł z Afryki znacznie wcześniej, niż myśleliśmy

W jaskini Misliya w rejonie góry Karmel na terenie Izraela odnaleziono szczątki człowieka pierwotnego. Odkrycie wskazuje, że pierwsze osobniki Homo sapiens mogły opuścić Afrykę nawet 50 tysięcy lat wcześniej, niż dotychczas zakładali naukowcy.

Zespół badawczy pod kierownictwem Israela Hershkovitza z Tel Aviv University znalazł w jaskini Misliya fragment górnej szczęki z zębami. Eksperci oszacowali, że znalezione kości pochodzą z okresu od 175 000 do 200 000 roku p.n.e.

Badacz tłumaczy, że nasi przodkowie musieli opuścić Afrykę znacznie wcześniej niż dotychczas przypuszczano, co oznacza, że przez znacznie dłuższy czas spotykali się i kontaktowali z bardziej pierwotnymi gatunkami ludzi. To dawało okazję do kulturowej i biologicznej wymiany.