Przełom w sprawie praw rodzin LGBT. Córka dwóch matek dostanie PESEL i polski dowód osobisty

To przełom w sprawach o uznanie praw przedstawicieli społeczności LGBT. Biologicznym ojcem dziecka był anonimowy dawca nasienia. Nie został on wymieniony w akcie urodzenia wydanym przez urzędników w Hiszpanii. Tam też dwie Polki zawarły związek małżeński. Następnie w Polsce domagały się uznania, iż tylko one są rodzicami dziewczynki.