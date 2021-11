Przełom w sprawie "cmentarnego wyzysku". Świadek ujawnił, ile pieniędzy trafiało miesięcznie do kurii

"Każda ze spraw ma charakter indywidualny i z takimi indywidualnym podejściem sprawy te są traktowane przez Archidiecezję Łódzką. W żadnej mierze obecne stanowiska procesowe w tych indywidualnych sprawach nie mogą być (...) przedstawianie jako przełomowe działania w walce z, jak to jest określane, Kościołem czy z wyzyskiem w zakresie zarządu i administrowania na cmentarzu w Brzezinach. Wyrażamy stanowczy sprzeciw co do takiej narracji. Podkreślenia wymaga, że w wielu wypadkach na prośbę dysponentów grobów administracja cmentarza rozważa i przychyla się do zmiany czy prolongaty ustalonych opłat" - czytamy w komentarzu kurii, opublikowanym po sądowej ugodzie z września.