Przekonał Suskiego. Niespodziewane wyznanie ministra z PiS

Czy minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przekonywał kolegów z PiS do kamieni milowych? - Rozmawiałem z Markiem Suskim w czwartek. Po przeanalizowaniu tego wszystkiego, rozwianiu jego wątpliwości, dziś jest całkowicie za. Proszę go tu zaprosić i zapytać. Nie ma już wątpliwości. To była kwestia zaznajmienia z gigantycznym materiałem, który jest - wyjawił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Czy przekonał też Zbigniewa Ziobrę? - Tu jest narracja czysto polityczna, ja w to nie wchodzę. Nie jestem od rozstrzygania spraw politycznych - odparł Buda. Na uwagę, że Solidarna Polska zapowiedziała, że nie zaakceptuje niektórych rozwiązań, np. podatku od samochodów spalinowych, oznajmił: "Ja też nie zaakceptuję. Też jestem przeciwny i się pod tym nie podpiszę. Więc tutaj mamy wspólne zdanie".

Rozwiń