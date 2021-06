"Przejmie" Jarosława Gowina? Znaczący uśmiech Szymona Hołowni

Czy Szymon Hołownia przyjąłby Jarosława Gowin w szeregi Polska 2050? Takie pytanie padło w trakcie programu "Newsroom WP". - Jarosław Gowin jest w tej chwili w trudnym momencie, na jakimś zakręcie politycznym, w którym (…) musi oszacować straty, które wyrządził mu Bielan, musi zobaczyć na ile został "wykrwawiony", ile szabel ma w różnych wariantach - zaczął Szymon Hołownia. Dodał, że jeśli kiedyś "uda mu się porozmawiać z Jarosławem Gowinem, to będziemy się nad tym zastanawiać". - Jarosław Gowin jest człowiekiem, który bardzo ostrożnie kontaktuje się z inną stroną sceny politycznej, bo wie, co mu tamci (PiS - red.) zrobią - podkreślił gość WP. - Natomiast nam on nie spędza snu z powiek. Nie jest tak, że ja się budzę każdego dnia i zastanawiam się: mój Boże, czy Jarosław Gowin już się określił i czy dołączy do Polska 2050? Jak on wreszcie powie, po której stronie chce być, jak on wreszcie się zdecyduje, jaką politykę chce robić, jak wreszcie się zdecyduje, czy chce razem ze Zjednoczoną Prawicą odejść do historii czy może historię Polski tworzyć - to będziemy mieli o czym rozmawiać. Na razie tej rozmowy nie ma - podsumował lider Polska 2050.

