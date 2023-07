Prowokacji będzie więcej. Rosja chce skompromitować NATO

W Wirtualnej Polsce informowaliśmy, że do możliwych prowokacji może przygotowywać się Białoruś. W Witebsku organizowany jest bowiem festiwal muzyki tradycyjnej Słowiański Bazar. Mińsk zezwolił, by mieszkańcy 73 krajów - w tym z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej - byli zwolnieni w tym czasie z obowiązku wizowego. Zdaniem komentatorów, migranci mogą skorzystać z okazji, by łatwiej dostać się do Europy.