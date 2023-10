Prowokacja Chin. Statki staranowały filipińskie łodzie

Niebezpieczny incydent na spornych terenach Morza Południowochińskiego. W niedzielę chińskie okręty zderzyły się z dwoma statkami pod banderą Filipin. Agencja AP udostępniła nagranie z tego zdarzenia. Widać na nim, że duża jednostka najpierw okrąża statek zaopatrzeniowy, a następnie przyśpiesza i zahacza dziobem o bok filipińskiej łodzi. Filipińczycy twierdzą, że płynęli z zaopatrzeniem dla załogi osiadłego na mieliźnie okrętu BRP Sierra Madre. Kilka chwil później chiński okręt straży przybrzeżnej doprowadza do kolizji z filipińską jednostką zaopatrzeniową oraz jednostką straży przybrzeżnej. Władze w Manili stwierdziły, że taranowanie zagroziło bezpieczeństwu załogi. Z kolei Chiny twierdzą, że sytuację wywołał filipiński statek i jest to prowokacja. To nie pierwszy taki przypadek z udziałem morskich jednostek w tym regionie. Pekin nie może zaakceptować obecnej polityki prowadzonej przez prezydenta Ferdynanda Marcosa Jr., który zacieśnia więzy, zwłaszcza militarne, pomiędzy Filipinami a Stanami Zjednoczonymi. Z tego powodu do chińskich prowokacji od 2022 r. dochodzi tam regularnie. Chiny roszczą sobie prawo do panowania nad całością spornych Wysp Spratly i Wysp Parcelskich na Morzu Południowochińskim, jednak podobne żądana mają także Wietnam, Filipiny, Tajwan, Malezja i Brunei.