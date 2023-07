Prowadził skuter z dawką śmiertelną. Interweniował przechodzień

52-latek może mówić o wielkim szczęściu. Nie dość, że miał dawkę śmiertelną alkoholu we krwi, i żył, to jeszcze - prowadząc pod wpływem - miał drobny wypadek na skuterze, z którego wyszedł bez szwanku. Kto wie, jak sytuacja by się rozwinęła, gdyby kluczyków od skutera nie zabrał mu pewien odpowiedzialny przechodzień.