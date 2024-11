Rosja zaatakowała. Prowadzącym łamał się głos. Przeżył tylko ojciec

"Ciała trojga dzieci wydobyto w mieście Krzywy Róg w Ukrainie spod gruzów budynku mieszkalnego, w który w poniedziałek uderzył rosyjski pocisk rakietowy" - poinformował we wtorek szef regionalnych władz Serhij Łysak. W ataku zginęła także matka dzieci Ołena Kulig.

Prowadzący poranne pasmo informacyjne telewizji TSN nie mogli powstrzymać wzruszenia, mówiąc o tragedii. - To cud, że ojciec Maksym, jako jedyny przeżył z rodziny. Co mam powiedzieć... - mówił Ruslan Senichkin, prowadzący, któremu łamał się głos. - Sił, żeby przeżyć... to nic nie powiedzieć. Koledzy, Rosjanie zabijają. Uczcijmy pamięć ofiar rosyjskiego ludobójstwa Ukraińców - dodał. Łzy z trudem powstrzymywała także druga prowadząca, Ludmiła Barbir.