Protesty w Warszawie. Posłowie opozycji ostro o działaniach policji

W piątek w Warszawie doszło do protestów w związku z zatrzymaniem Margot działaczki LGBT. Aktywistka miała zostać przetransportowana do aresztu. Demonstranci przerwali działania policji. Rozmawialiśmy z posłami, którzy pojechali z zatrzymanymi do komisariatów.

Posłowie w komisariacie na ul.Wilczej w Warszawie (Michał Szczerba)