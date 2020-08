Lewica broni aktywistek LGBT. Wcześniej wywieszały tęczowe flagi. "Ich zatrzymanie to skandal"

Jak mówiła posłanka z Lewicy zatrzymanie aktywistek to skandal. - Przestępstwo (dotyczące znieważania uczuć religijnych) nie jest wysoko postawione w hierarchii Kodeksu karnego - górna granica to dwa lata pozbawienia wolności. Właściwie to jest to występek, a nie zbrodnia. Dlatego można było wysłać zawiadomienie celem stawiennictwa na komendzie. Mimo to policja z prokuraturą postanowiła przeprowadzić akcję, aby wywołać efekt mrożący - oceniła Anna Maria-Żukowska.