Protest przed Pałacem Prezydenckim. "Uczciwych do więzienia"

W środę przed Pałacem Prezydenckim odbył się kolejny protest osób wyrażających solidarność z zatrzymanymi politykami PiS Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Uczestnicy manifestacji wznosili okrzyki takie jak: “ruda wrona orła nie pokona” oraz “hańba”. Mieli ze sobą transparenty z napisami, jak np.: “Uczciwych do więzienia. Złodziej do Brukseli. Patriotów się oczerni. Zdrajców się wybieli”. - Grupka ludzi doprowadza do sytuacji jakiegoś zastraszania, do sytuacji niebywałych wydarzeń, tak jakby nie można było w Polsce uczcić pamięci 96 osób ofiar katastrofy smoleńskiej - mówiła jedna z przemawiających podczas protestu osób. Pod Pałacem Prezydenckim słychać też było podziękowania dla Andrzeja Dudy.

