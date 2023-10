Protest przed konwencją PiS. "To są już ostatnie takie spotkania"

- Tylko my gwarantujemy w Polsce spokój - powiedział w środę w Łodzi wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przed budynkiem pojawili się przeciwnicy partii rządzącej. - Myślę, że to są już ostatnie takie spotkania. Po 15 października będą mniejsze - powiedział przewodniczący komitetu obrony demokracji w rozmowie z naszym dziennikarzem Jakubem Bujnikiem. - Jedyna dla ministra Raua to policzek dla całej praworządności - dodał działacz. Zdaniem jednej z łodzianek, która również brała udział w proteście szef MSZ Zbigniew Rau, który jest "jedynką" PiS w Łodzi "schował się". - Jest mu wstyd i powinno mu być wstyd za to, co zrobił. Cały rząd powinien podać się do dymisji - powiedziała. Na spotkaniu pojawiła się też sympatyczka PiS, która powiedziała, że za ich rządów dostała znacznie większą podwyżkę emerytury. Gdy pojawił się temat wysokiej inflacji, kobieta odpowiedziała, że jest ona spowodowana wojną w Ukrainie.

Rozwiń