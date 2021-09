Protest medyków. Są informacje dotyczące spotkania z premierem

Mateusz Morawiecki spotka się z protestującymi medykami?

"Czekamy na sprecyzowanie postulatów, gdyż w tej chwili opiewają one na ponad 100 mld zł. Biorąc pod uwagę, że tegoroczny budżet na służbę zdrowia wynosił ok. 120 mld zł, nikt rozsądny nie powie, że oczekiwania protestujących medyków są możliwe. To raczej próba nacisku politycznego" - przekazało źródło Polskiej Agencji Prasowej z otoczenia rządu.