"Proszę się nie wyrywać". Poseł koalicji apeluje do Ziobry

W ubiegłym tygodniu były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pojawił się w mediach po kilkumiesięcznej przerwie. Poseł Lewicy Tomasz Trela uważa jego medialną reaktywację za "spektakl podyktowany kampanią wyborczą". W programie "Tłit" wprost odniósł się do deklaracji Ziobry ws. wystąpienia przed komisjami śledczymi. - Przyjdzie czas i miejsce. (...) Proszę się nie wyrywać, tylko proszę się przygotować do tego, że przesłuchanie będzie, jak będziemy mieć pełną dokumentację związaną z zakupem Pegasusa. (...) Nie wywinie się pan niewiedzą, czy brakiem znajomości jakiegoś dokumentu - apelował do Ziobry polityk koalicji.