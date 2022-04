Prorosyjska demonstracja w Berlinie. "Jednoznaczne poparcie działań Putina"

- Jestem nimi oburzony. Oficjalnie chodziło o to, by Rosjan nie stygmatyzować, nie szykanować w związku z działaniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. I to można by od biedy zrozumieć. Ale flagi rosyjskie, a także sowieckie, na samochodach, oznaczały jednoznaczne poparcie działań Putina! Podczas tych demonstracji nie było oświadczeń odcinających się do Putina czy potępiających jego działania. Zwracam uwagę na to, że niemieccy Rosjanie nie są poddani presji rosyjskich mediów, mają bowiem dostęp do innych, w tym niemieckich źródeł informacji o tej wojnie, o zbrodniach dokonywanych "w imieniu narodu rosyjskiego". I co? Zero refleksji, zero empatii, zero pokory. Zamiast tego "ruska buta".