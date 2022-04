Tajemniczy Rene H. i prorosyjskie kawalkady w Niemczech. Kto za nimi stoi?

Ale wróćmy do Rene H.. niemieckiego blogera i jego apelu do Putina. Po tym jak spadła na niego krytyka za berlińską kawalkadę samochodową, skasował on wszystkie filmy ze swojego TikToka. W sieci zachowała się jednak strona, założona przez Rene H. 22 lutego - dwa dni przed inwazją. Rozpowszechnia on tam dezinformacje na temat wojny. Wszystko wskazuje na to, że Rene H. należy do tak zwanej grupy nonkonformistów Querdenker i rozpowszechnia w Niemczech kremlowską propagandę. 11 kwietnia ukazał się wywiad z mężczyzną na kanale Youtube magazynu Compact, uważanego przez niemiecki kontrwywiad za ekstremistyczny. W tle widać plakat z gołębiem i napisem "Pokój z Rosją".