Propaganda Orbana ogłasza sukces po szczycie NATO. "Ukraina nie uzyskała celów"

Profesor Góralczyk podkreśla, że Orban nie dopowiada w swoich wystąpieniach, że ze szczytu NATO w Wilnie popłynął komunikat o silnym wsparciu Kijowa. Padły m.in. słowa, że "Ukraina nigdy nie była bliżej NATO", a sojusznicy będą wspierali ją poprzez dostarczanie broni czy szkolenie ukraińskich żołnierzy. - Wybiera to, co dla niego najistotniejsze i ocenia, że to jego zwycięstwo. W związku z tym, że ma kontrolę nad mediami, to właśnie taki komunikat dostanie węgierskie społeczeństwo. Mimo że świat zewnętrzny formułuje zupełnie inne wnioski i oceny - zaznacza ekspert.